Депутаты на заседании десятой сессии Палаты представителей седьмого созыва 19 сентября 2023 года приняли в первом чтении законопроект «Об изменении Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

Как сообщает Палата представителей Нацсобрания, законопроектом уточняются и расширяются полномочия Совета министров, в том числе в части применения преференциальной поправки, закрепляются нормы, направленные на дальнейшую цифровизацию, совершенствование и оптимизацию процедур государственных закупок, а также на исключение недобросовестного посредничества, злоупотреблений при участии в закупках.

С целью повышения эффективного расходования бюджетных средств Министерство антимонопольного регулирования и торговли наделяется полномочиями по определению порядка расчета предельной стоимости предмета государственной закупки, закрепляется возможность заказчиков заключать договоры на срок более года, регламентируются вопросы размещения информации об исполнении договоров, определяется механизм действия заказчика при непредставлении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения исполнения своих обязательств.

В целях оптимизации и сокращения сроков осуществления государственных закупок, а также для обеспечения своевременного получения необходимых товаров (работ, услуг) государственным органам и организациям предоставляется право воспользоваться процедурой закупки из одного источника в случаях, когда проведение конкурентных процедур закупок по экономическим причинам невозможно. Кроме того, увеличивается порог для проведения процедуры закупки из одного источника с 300 до 500 базовых величин.

Законопроектом сокращаются сроки обжалования при проведении процедур закупок и сроки рассмотрения заявлений о нарушениях порядка их осуществления, предусматривается использование экранной формы при подаче жалоб.

Законопроектом также корректируется порядок гарантированного участия в государственных закупках субъектов малого и среднего предпринимательства, вносится целый ряд изменений, направленных на обеспечение приведения действующего Закона «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» в соответствие с иными законодательными актами, а также редакционных правок.

Ожидается, что принятие законопроекта позволит усовершенствовать систему государственных закупок, расширит возможности хозяйствующих субъектов по защите своих прав и законных интересов в данной сфере, а также будет способствовать обеспечению своевременного удовлетворения потребности заказчиков в товарах (работах, услугах), повышению прозрачности и эффективности расходования бюджетных средств, создаст дополнительные стимулы для развития конкуренции.