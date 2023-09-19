Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 54 от 12 сентября 2023 года снижена отпускная цена на природный газ для крупных потребителей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэнерго, отпускная цена на природный газ без налога на добавленную стоимость установлена в размере 456,43 белорусского рубля за 1000 куб. м (ранее - 464,06 рубля за 1 тыс. куб м). Такая цена установлена для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при потребленном объеме природного газа в 2022 году от 600 млн куб. м, кроме юрлиц и ИП, использующих природный газ для производства азотных удобрений.

Отпускная цена установлена газоснабжающим организациям, входящим в состав «Белтопгаза» и поставляющим газ крупным потребителям, при расчетной теплоте сгорания 7900 ккал/куб м и курсе белорусского рубля к российскому рублю 3,7835:100.

В то же время при отклонении фактической среднемесячной теплоты сгорания от расчетной, цена будет пересчитываться по соответствующей формуле, прописанной в постановлении.

Документ вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 сентября 2023 г.