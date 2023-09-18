ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
19.09.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ПРИНЯТ ЗАКОНОПРОЕКТ О НОТАРИАТЕ И НОТАРИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В БЕЛАРУСИ


13:49 19.09.2023

Палата представителей Нацсобрания на заседании десятой сессии 19 сентября 2023 года приняла в первом чтении законопроект «Об изменении Закона Республики Беларусь «О нотариате и нотариальной деятельности».

Как сообщает Палата представителей Нацсобрания, законопроект разработан в целях совершенствования правового регулирования нотариальной деятельности с учетом правоприменительной практики в сфере нотариата.

В частности, законопроект содержит положения, направленные на:

дальнейшее внедрение в нотариальную деятельность информационных технологий, в том числе закрепление возможности совершения наиболее востребованных нотариальных действий удаленно, т.е. без личной явки к нотариусу лица, обратившегося за совершением нотариального действия;

корректировку видов нотариальных действий, совершаемых дипломатическими агентами дипломатических представительств Беларуси и консульскими должностными лицами консульских учреждений Республики Беларусь;

повышение ответственности нотариусов за соблюдение установленных законодательством требований к осуществлению нотариальной деятельности;

консолидацию в одном акте (в виде приложения к закону) бесспорных требований, для удовлетворения которых совершаются исполнительные надписи.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.09.2023
валюта курс
EUR 3.4858
USD 3.2667
RUB 3.3793
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.09.2023
валюта курс +/-
EUR 3.5100 +0.04
USD 3.2667 +0.0062
RUB 3.3793 -0.0024
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.09.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4680 3.4750
USD 3.2520 3.2570
RUB 3.3740 3.3840
подробнее

Конвертация в банках
на 19.09.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0650 1.0688
EUR/RUB 102.5000 103.1000
USD/RUB 96.1000 96.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте