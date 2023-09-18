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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ПРИНЯТ ЗАКОНОПРОЕКТ О НОТАРИАТЕ И НОТАРИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В БЕЛАРУСИ
13:49 19.09.2023
Палата представителей Нацсобрания на заседании десятой сессии 19 сентября 2023 года приняла в первом чтении законопроект «Об изменении Закона Республики Беларусь «О нотариате и нотариальной деятельности».
Как сообщает Палата представителей Нацсобрания, законопроект разработан в целях совершенствования правового регулирования нотариальной деятельности с учетом правоприменительной практики в сфере нотариата.
В частности, законопроект содержит положения, направленные на:
дальнейшее внедрение в нотариальную деятельность информационных технологий, в том числе закрепление возможности совершения наиболее востребованных нотариальных действий удаленно, т.е. без личной явки к нотариусу лица, обратившегося за совершением нотариального действия;
корректировку видов нотариальных действий, совершаемых дипломатическими агентами дипломатических представительств Беларуси и консульскими должностными лицами консульских учреждений Республики Беларусь;
повышение ответственности нотариусов за соблюдение установленных законодательством требований к осуществлению нотариальной деятельности;
консолидацию в одном акте (в виде приложения к закону) бесспорных требований, для удовлетворения которых совершаются исполнительные надписи.
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