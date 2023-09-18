Палата представителей Нацсобрания на заседании десятой сессии 19 сентября 2023 года приняла в первом чтении законопроект «Об изменении Закона Республики Беларусь «О нотариате и нотариальной деятельности».

Как сообщает Палата представителей Нацсобрания, законопроект разработан в целях совершенствования правового регулирования нотариальной деятельности с учетом правоприменительной практики в сфере нотариата.

В частности, законопроект содержит положения, направленные на:

дальнейшее внедрение в нотариальную деятельность информационных технологий, в том числе закрепление возможности совершения наиболее востребованных нотариальных действий удаленно, т.е. без личной явки к нотариусу лица, обратившегося за совершением нотариального действия;

корректировку видов нотариальных действий, совершаемых дипломатическими агентами дипломатических представительств Беларуси и консульскими должностными лицами консульских учреждений Республики Беларусь;

повышение ответственности нотариусов за соблюдение установленных законодательством требований к осуществлению нотариальной деятельности;

консолидацию в одном акте (в виде приложения к закону) бесспорных требований, для удовлетворения которых совершаются исполнительные надписи.