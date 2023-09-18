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С 1 ОКТЯБРЯ В БЕЛАРУСИ ДЛЯ НЕКОТОРЫХ МЕДИКОВ ИЗМЕНИТСЯ РАЗМЕР СТИМУЛИРУЮЩИХ И КОМПЕНСИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ


10:51 19.09.2023

Постановлением Министерства здравоохранения № 128 от 5 сентября 2023 г. внесены изменения в Инструкцию о порядке осуществления и размерах стимулирующих и компенсирующих выплат некоторым медработникам.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, работникам с высшим немедицинским образованием (психологам, биологам, энтомологам, физикам, химикам, физиологам, инструкторам-методистам физической реабилитации, инструкторам-методистам по эрготерапии, инструкторам-методистам по адаптивной физической культуре, зоологам) надбавка установлена в размере 150% оклада (в настоящее время – 100%).

Для врачей-реабилитологов вводится такая надбавка на уровне 50% оклада. При этом некоторых кураторов учебных групп в вузах лишат таких доплат (сейчас они составляют от 20% до 40% включительно).

Размер надбавки за сложность и напряженность работы работникам бюджетных организаций, за исключением руководителей организаций и медицинских работников, установлена в следующем размере от оклада:

в бюджетных организациях, подчиненных и (или) входящих в систему Министерства здравоохранения, содержащихся за счет средств республиканского бюджета, бюджетных организациях Минска, на базе которых функционируют республиканские центры, – до 350% включительно;

в бюджетных организациях, подчиненных местным исполнительным и распорядительным органам, относящихся к области деятельности Министерства здравоохранения, содержащихся за счет средств областного бюджета и бюджета Минска, в других бюджетных организациях, в состав которых входят межрайонные структурные (обособленные) подразделения (филиалы) бюджетных организаций здравоохранения, межрегиональные центры, – до 300% включительно;

в бюджетных организациях, подчиненных местным исполнительным и распорядительным органам, относящихся к области деятельности Министерства здравоохранения (за исключением поименованных в абзацах втором и третьем настоящей части), – до 250% процентов включительно.

Размер надбавки за сложность и напряженность работы руководителям бюджетных организаций устанавливается органом, уполномоченным заключать с ними контракт».

Постановление вступает в силу с 1 октября 2023 г.
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