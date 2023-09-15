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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


МАРТ ПРОКОММЕНТИРОВАЛО НОВОВВЕДЕНИЯ В РЕГУЛИРОВАНИИ ЦЕН ОРГАНИЗАЦИЙ-МОНОПОЛИСТОВ


09:46 18.09.2023

Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 52 от 25 августа 2023 г. внесены изменения в ряд инструкций, определяющих порядок регулирования цен (тарифов).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, внесены изменения в Инструкцию о порядке регулирования цен (тарифов) на товары (работы, услуги) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, включенных в Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках Республики Беларусь (республиканский и местный уровни), и (или) Государственный реестр субъектов естественных монополий, утвержденную постановлением № 20 от 6 апреля 2018 г. (Инструкция № 20).

Инструкция № 20 дополняется нормами, регламентирующими, в том числе:

установление порядка регулирования цен (тарифов) закупки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занимающих монопсоническое положение, включенных в Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках Республики Беларусь (республиканский и местный уровни), на закупаемый ими товар (работу, услугу) (далее - организация-монопсонист);

порядок предоставления организациями-монополистами скидок, оптовых скидок с установленных (утвержденных, зарегистрированных) цен (тарифов).

Данные изменения вносятся во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 13 июня 2023 г. № 171 «О принятии мер в области ценообразования», а также закрепления уже действующих в законодательстве о ценообразовании норм в комплексном документе о регулировании цен (тарифов) организаций-монополистов.

Постановлением № 52 излагается в новой редакции Инструкция о порядке установления и применения регулируемых цен (тарифов), утвержденная постановлением № 55 от 6 августа 2021 г. (Инструкция № 55).

Новая редакция Инструкции № 55 адаптирована с учетом правоприменительной практики ценового регулирования, в том числе в соответствии с отдельными положениями постановления Совета Министров Республики Беларусь от 19 октября 2022 г. № 713 «О системе регулирования цен» (далее – постановление № 713).

Инструкцией № 55 предусматривается:

отнесение заготовительных организаций, субъектов хозяйствования, осуществляющих хранение товаров из стабилизационных фондов, не являющихся производителями таких товаров к формирователям отпускной цены;

для производителей: Инструкция дополняется нормой, определяющей структуру локального правового акта по вопросам ценообразования, необходимого для определения плановых затрат (себестоимости);

для импортеров: уточнение порядка формирования цены, в том числе возможность увеличения цены импортера на комиссионные вознаграждения банка за осуществление международных платежей;

определяется порядок включения налога на добавленную стоимость при установлении отпускных цен импортером и розничных цен для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, применяющих особые режимы налогообложения;

уточнение нормы, допускающей возможность субъектами торговли, осуществляющими оптовую торговлю, реализации товаров ниже цен приобретения у производителя и импортера, заготовительных организаций, хранителей товаров из стабилизационных фондов;

уточнение порядка формирования цен производителем, импортером, заготовительной организации, хранителем товаров из стабилизационных фондов при реализации товаров в собственной торговой сети;

определяется перечень расходов по доставке, которые могут быть включены субъектами торговли при установлении цен;

определяется включение субъектами торговли расходов по фасовке при установлении цен;

вводится запрет на предоставление оптовых скидок и скидок с отпускных цен одновременно;

устанавливается порядок установления розничных цен на набор (комплект) в случае регулирования цен на отдельные товары, входящие в набор (комплект);

уточняется информация, которую необходимо указывать в товарно-транспортных накладных (товарных накладных) при реализации регулируемых товаров;

устанавливается требование для субъектов розничной торговли по ведению документа по расчету розничных цен.

Постановление вступило в силу с 15 сентября 2023 г.
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