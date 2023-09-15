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В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ УСТАНОВЛЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ НАХОДЯЩИХСЯ В ГОССОБСТВЕННОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
15:17 15.09.2023
Решением Минского областного исполнительного комитета № 815 от 30 августа 2023 г. установлены коэффициенты местонахождения зданий, сооружений на территории области.
«Установить коэффициенты местонахождения зданий, сооружений, находящихся в государственной собственности, а также в собственности хозяйственных обществ, более 50% акций (долей в уставных фондах) которых находится в собственности Республики Беларусь и (или) ее административно-территориальных единиц, на территории Минской области…», - говорится в документе, опубликованном на Национальном правовом портале.
Документ принят на основании подпункта 7.1 пункта 7 Положения о порядке определения размера арендной платы при сдаче в аренду недвижимого имущества, утвержденного указом № 138 от 16 мая 2023 г.
Решение вступает в силу с 20 ноября 2023 г.
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