Решением Минского областного исполнительного комитета № 815 от 30 августа 2023 г. установлены коэффициенты местонахождения зданий, сооружений на территории области.

«Установить коэффициенты местонахождения зданий, сооружений, находящихся в государственной собственности, а также в собственности хозяйственных обществ, более 50% акций (долей в уставных фондах) которых находится в собственности Республики Беларусь и (или) ее административно-территориальных единиц, на территории Минской области…», - говорится в документе, опубликованном на Национальном правовом портале.

Документ принят на основании подпункта 7.1 пункта 7 Положения о порядке определения размера арендной платы при сдаче в аренду недвижимого имущества, утвержденного указом № 138 от 16 мая 2023 г.

Решение вступает в силу с 20 ноября 2023 г.