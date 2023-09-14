Указом № 285 от 13 сентября 2023 года утверждено положение о специальных банковских счетах для иностранных собственников.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, указом введены ограничения на вывод инвесторами из "недружественных" стран прибыли и дивидендов.

"Настоящим положением определяется порядок функционирования текущих (расчетных) банковских счетов со специальным режимом функционирования, открываемых в случае применения Республикой Беларусь специальной ограничительной меры в виде установления ограничений на совершение финансовых операций по получению иностранными участниками, собственниками имущества прибыли и (или) дивидендов", - говорится в положении.

Спецсчета открываются юрлицами Беларуси (за исключением банков) "для исполнения обязательств по выплате распределенной (начисленной) прибыли и (или) дивидендов иностранным участникам, собственникам имущества, а также иностранными участниками, собственниками имущества для получения денежных средств со специальных счетов".

"Специальные счета открываются в белорусских рублях в любом банке Республики Беларусь независимо от наличия в банках решений (постановлений) о приостановлении операций по счетам резидентов (юрлиц с участием иностранным собственников из "недружественных" стран – ред.)", - сказано в документе.

При этом "резидент вправе открыть только один специальный счет".

Денежные средства, зачисленные на спецсчета иностранных участников, собственников имущества, могут использоваться на финансирование реализации инвестиционных проектов на территории Беларуси, погашение задолженности по кредитам, предоставленным Банком развития или иными банками по решению Лукашенко; на приобретение государственных ценных бумаг Республики Беларусь; размещение в безотзывные банковские вклады (депозиты) на срок не менее одного года в банке, а также иные цели по согласованию с Совмином.

Указ вступает в силу после его официального опубликования.