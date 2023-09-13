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ЦЕНЫ НА СКУПАЕМЫЕ У НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ ДРАГМЕТАЛЛЫ С 18 СЕНТЯБРЯ ПОВЫСЯТСЯ
10:03 15.09.2023
Постановлением Министерства финансов № 54 от 8 сентября 2023 г. установлены цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц (кроме купли-продажи банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями драгоценных металлов в виде мерных слитков и монет у физических лиц).
Как сообщает Национальный правовой портал, скупочные цены на драгметаллы в изделиях и ломе по пробам за грамм составят:
золото – 375 пробы – Br65,88 (ранее Br63,32); 500 – Br87,85 (ранее Br84,42); 583, 585 – Br102,78 (ранее Br98,77); 750 – Br131,77 (ранее Br126,63); 900 – Br158,12 (ранее Br151,96); 916 – Br160,93 (ранее Br154,66); 950 – Br166,91 (ранее Br160,40); 958 – Br168,31 (ранее Br161,75);
платина – 950 – Br82,52 (ранее Br77,24);
серебро – 750 – Br1,66 (ранее Br1,54); 800 – Br1,77 (ранее Br1,64); 875 – Br1,93 (ранее Br1,79); 916 – Br2,02 (ранее Br1,88); 925 – Br2,04 (ранее Br1,90); 960 – Br2,12 (ранее Br1,97).
Постановление Министерства финансов от 25 июля 2023 г. № 43 «Об установлении цен на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц» утрачивает силу.
Постановление вступает в силу с 18 сентября 2023 г.
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