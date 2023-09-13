Постановлением Минэкономики №18 от 30 августа 2023 г. откорректирована форма справки об основных экономических показателях, утвержденной ранее ведомственным постановлением № 42 от 20 июня 2016 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, справка используется при подготовке решений по изменению для плательщиков сроков уплаты налогов, сборов, освобождения от административных взысканий, пеней и иных случаев.

С учетом вступления в силу с 1 октября 2023 г. закона «Об урегулировании неплатежеспособности» в новой форме справки внесены изменения в перечень основных экономических показателей субъектов хозяйствования Беларуси.

Постановление вступает в силу с 1 октября 2023 г.