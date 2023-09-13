Постановлением министерств культуры и образования № 90/179 от 29 июня 2023 г. утверждена Инструкция о порядке оснащения, содержания и эксплуатации музыкальных инструментов в отдельных организациях культуры и учреждениях образования (Инструкция), а также устанавливаются нормы оснащения организаций культуры и учреждений образования музыкальными инструментами.

Как сообщает Национальный правовой портал, при определении наименований музыкальных инструментов и их количества, необходимых конкретной организации культуры и учреждению образования, учитываются:

конструктивно-акустические свойства музыкальных инструментов (габариты, качество звучания), их назначение;

интенсивность использования музыкальных инструментов, определяющаяся временем игры на них, условиями использования и содержания музыкальных инструментов;

соотношение численности обучающихся и количества учебных часов, установленных учебно-программной документацией образовательных программ;

сроки эксплуатации музыкальных инструментов, регламентирующиеся организацией-производителем и корректирующиеся интенсивностью использования.

Количество учебных музыкальных инструментов определяется формой их использования в учреждениях образования:

музыкальный инструмент индивидуального пользования;

музыкальный инструмент коллективного пользования.

Минимальным количеством мобильных (переносных) учебных музыкальных инструментов индивидуального пользования должны быть обеспечены не менее 35% обучающихся по конкретной специальности (профилизации) в рамках изучения одной дисциплины (модуля, учебного предмета).

В организациях культуры и учреждениях образования должны быть созданы условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов.

При приобретении и эксплуатации (использовании) музыкальных инструментов необходимо соблюдать требования, установленные Инструкцией, а также иных нормативных правовых актов, содержащих требования к обеспечению и организации деятельности организаций культуры и учреждений образования. Сроки эксплуатации музыкальных инструментов регламентируются классом музыкального инструмента и интенсивностью его использования.