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МИНЗДРАВ БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛ НОВЫЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЮ КРУПНЫХ СУСТАВОВ
18:14 13.09.2023
Постановлением Министерства здравоохранения утверждена Инструкция «О порядке организации оказания медицинской помощи пациентам, нуждающимся в эндопротезировании крупных суставов».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, она определяет:
порядок организации оказания медицинской помощи пациентам, нуждающимся в эндопротезировании крупных суставов,
медицинские показания,
медицинские противопоказания к эндопротезированию крупных суставов,
порядок и условия обследования в предоперационном периоде пациентов,
порядок учета пациентов в государственных организациях здравоохранения, осуществляющих эндопротезирование крупных суставов,
порядок направления пациентов для проведения повторного (ревизионного) эндопротезирования суставов,
порядок проведения внеочередного эндопротезирования крупных суставов.
В инструкции введено понятие "цифровая карта пациента", нуждающегося в эндопротезировании крупных суставов. Это электронный документ, содержащий информацию о состоянии здоровья пациента в отсканированном виде.
Кроме того, проработан вопрос порядка направления на комиссию по эндопротезированию крупных суставов.
Прописаны формы последующего оповещения пациента о постановке на учет нуждающихся в эндопротезировании крупных суставов.
Скорректированы также показания и противопоказания к проведению эндопротезирования крупных суставов.
Внесена глава по снятию пациентов с учета нуждающихся:
в случае неявки пациента в течение 6 месяцев с даты получения Листа оповещения,
отказа пациента от проведения эндопротезирования крупных суставов, оформленного в соответствии с законодательством,
выявления заболеваний, при которых эндопротезирование крупных суставов противопоказано, а выздоровление или достижение компенсации по данному заболеванию не прогнозируется и т.д.
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