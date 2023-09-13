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МИНЗДРАВ БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛ НОВЫЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЮ КРУПНЫХ СУСТАВОВ

18:14 13.09.2023 Постановлением Министерства здравоохранения утверждена Инструкция «О порядке организации оказания медицинской помощи пациентам, нуждающимся в эндопротезировании крупных суставов». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, она определяет: порядок организации оказания медицинской помощи пациентам, нуждающимся в эндопротезировании крупных суставов, медицинские показания, медицинские противопоказания к эндопротезированию крупных суставов, порядок и условия обследования в предоперационном периоде пациентов, порядок учета пациентов в государственных организациях здравоохранения, осуществляющих эндопротезирование крупных суставов, порядок направления пациентов для проведения повторного (ревизионного) эндопротезирования суставов, порядок проведения внеочередного эндопротезирования крупных суставов. В инструкции введено понятие "цифровая карта пациента", нуждающегося в эндопротезировании крупных суставов. Это электронный документ, содержащий информацию о состоянии здоровья пациента в отсканированном виде. Кроме того, проработан вопрос порядка направления на комиссию по эндопротезированию крупных суставов. Прописаны формы последующего оповещения пациента о постановке на учет нуждающихся в эндопротезировании крупных суставов. Скорректированы также показания и противопоказания к проведению эндопротезирования крупных суставов. Внесена глава по снятию пациентов с учета нуждающихся: в случае неявки пациента в течение 6 месяцев с даты получения Листа оповещения, отказа пациента от проведения эндопротезирования крупных суставов, оформленного в соответствии с законодательством, выявления заболеваний, при которых эндопротезирование крупных суставов противопоказано, а выздоровление или достижение компенсации по данному заболеванию не прогнозируется и т.д.