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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


БЕЛОРУСЫ МОГУТ ОБСУДИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ ИГР


14:20 13.09.2023

На общественное обсуждение вынесен проект указа, которым корректируется указ от 30 января 2003 г. № 51 «О проведении рекламных игр в Республике Беларусь».

Как сообщает Национальный правовой портал, проектом предлагается:

ввести термин «срок участия в рекламной игре»;

предусмотреть возможность формирования призового фонда подарочными сертификатами;

сократить срок осуществления административной процедуры по государственной регистрации рекламной игры с пятнадцати дней до десяти;

в протоколе заседания комиссии при проведении розыгрыша указывать сведения о победителях, которые обязательно должны содержать фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) победителя;

размещать сведения о результатах проведения рекламной игры не в печатном средстве массовой информации, а на интернет-ресурсе, если рекламная игра проводилась с использованием интернет-ресурса.

Ввиду утери актуальности сокращается объем обязательной к трансляции информации в случае, если розыгрыш проводится в эфире телевизионной программы, а именно, исключается информация о:

стоимости товаров (работ, услуг), стимулируемых к реализации рекламной игрой;

условиях участия в игре;

сроках ее проведения;

механизме проведения розыгрыша;

предупредительной надписи «Звонить ответственным за оплату звонков» или «Звонить совершеннолетним».

Согласно документу, не относятся к рекламным играм:

мероприятия с розыгрышем призов, проводимые на интернет-ресурсе, в аккаунтах социальных сетей, в приложениях для мобильных устройств и на других ресурсах, имеющих подключение к сети Интернет, доступ к которым предоставляется без взимания платы и заключения договора, юридическим или физическим лицом, являющимся владельцем этого интернет-ресурса, аккаунта социальной сети, приложения для мобильных устройств или ресурса, имеющего подключение к сети Интернет;

мероприятия, проводимые в целях стимулирования реализации товаров (работ, услуг), в процессе которых разыгрываются призы общей стоимостью до сорока базовых величин.

Организатор общественного обсуждения – Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 13 по 23 сентября 2023 г.
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