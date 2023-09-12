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В МИНЭКОНОМИКИ ПОЯСНИЛИ, КАКИМ ОБРАЗОМ БУДУТ ЗАВЕРШЕНЫ ПРОЕКТЫ, ФИНАНСИРОВАВШИЕСЯ РАНЕЕ МФО
10:12 13.09.2023
Минэкономики Беларуси прокомментировало указ № 282 от 8 сентября 2023 года, определяющим подходы по завершению инфраструктурных проектов, финансирование которых прекращено международными финансовыми организациями (МФО) на стадии активной реализации.
В ведомстве пояснили, что принятие указа позволит оперативно завершить работы на объектах, которые ранее кредитовались Всемирным банком, Европейским банком реконструкции и развития и Северным инвестиционным банком.
Речь идет об учреждениях высшего и общего среднего образования, объектах водоснабжения и водоотведения, котельных, мостах, расположенных по всей территории Беларуси.
Документом устанавливаются правовые основания для использования на данные цели бюджетных средств. При этом сохраняются налоговые и таможенные льготы, ранее предоставленные в рамках проектов.
Определены порядок: продолжения реализации заключенных контрактов с подрядчиками, внесения в них изменений, расторжения таких контрактов и завершения работ собственными силами заказчиков.
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