Минэкономики Беларуси прокомментировало указ № 282 от 8 сентября 2023 года, определяющим подходы по завершению инфраструктурных проектов, финансирование которых прекращено международными финансовыми организациями (МФО) на стадии активной реализации.

В ведомстве пояснили, что принятие указа позволит оперативно завершить работы на объектах, которые ранее кредитовались Всемирным банком, Европейским банком реконструкции и развития и Северным инвестиционным банком.

Речь идет об учреждениях высшего и общего среднего образования, объектах водоснабжения и водоотведения, котельных, мостах, расположенных по всей территории Беларуси.

Документом устанавливаются правовые основания для использования на данные цели бюджетных средств. При этом сохраняются налоговые и таможенные льготы, ранее предоставленные в рамках проектов.

Определены порядок: продолжения реализации заключенных контрактов с подрядчиками, внесения в них изменений, расторжения таких контрактов и завершения работ собственными силами заказчиков.