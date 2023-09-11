Постановлением Министерства здравоохранения № 125от 30

августа 2023 г. утверждена Инструкция о порядке проведения диспансеризации взрослого и детского населения Беларуси.

Как сообщает Национальный правовой портал, проведение диспансеризации направлено на: проведение медицинской профилактики; пропаганду здорового образа жизни; воспитание ответственности граждан за свое здоровье; выявление хронических неинфекционных заболеваний на ранних стадиях.

Определены следующие группы диспансерного наблюдения, в которых проводится диспансеризация: взрослое население – с 18 лет до 39 лет и с 40 лет и старше; детское население – до 1 года и с 1 года до 17 лет.

Проходят диспансеризацию в течение одного рабочего дня: лица в возрасте от 18 до 40 лет (один раз в три года); лица, достигшие возраста 40 лет (один раз в год);

двух рабочих дней один раз в год: лица, достигшие общеустановленного пенсионного возраста; лица в течение пяти лет до достижения общеустановленного пенсионного возраста.

Диспансеризацию проводят:

взрослого населения – медработники в амбулаторно-поликлинических организациях здравоохранения по месту жительства (месту пребывания), месту работы (учебы, службы) и (или) других организациях, которые наряду с основной деятельностью также осуществляют медицинскую деятельность в установленном законодательством порядке;

детского населения – врач-педиатр участковый или врач общей практики, обслуживающий детское население в амбулаторно-поликлинических организациях и (или) иных организациях здравоохранения.

Для ее проведения могут использоваться выездные формы работы, в том числе с применением передвижных фельдшерско-акушерских пунктов.

В ходе диспансеризации медработниками:

анализируются медицинские документы пациента;

проводится анкетирование пациентов с оформлением анкеты выявления факторов риска развития неинфекционных заболеваний;

проводится оценка факторов риска развития неинфекционных заболеваний;

проводится медицинский осмотр пациента и принимается решение о проведении дополнительной диагностики;

оформляется карта учета проведения диспансеризации взрослого или карта учета проведения диспансеризации ребенка;

консультируются пациенты по вопросам медицинской профилактики, пропаганды здорового образа жизни и воспитания ответственности граждан за свое здоровье;

осуществляются иные функции, связанные с проведением диспансеризации.

При диспансеризации взрослого и детского населения учитываются результаты медицинских осмотров, проведенных врачами-специалистами, медицинских вмешательств, выполненных в течение двенадцати месяцев, предшествующих месяцу, в котором проводится диспансеризация. Диспансеризация детей осуществляется преимущественно в месяц их рождения.

Правовым актом установлены в том числе:

схемы проведения диспансеризации:

взрослого населения;

детей в возрасте до 1 года;

детей в возрасте от 1 года до 17 лет;

детей в возрасте до 1 года, имеющих группы риска развития заболеваний (состояний);

перечни заболеваний (состояний), подлежащих медицинскому наблюдению в амбулаторных условиях, для взрослого и детского населения;

критерии эффективности диспансеризации взрослого и детского населения.

Ведомственное постановление от 9 августа 2022 г. № 83 «О порядке проведения диспансеризации взрослого и детского населения» признается утратившим силу.

Постановление № 125 вступает в силу с 1 января 2024 г.