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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НОВЫЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ НАЧНЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ С 1 ЯНВАРЯ 2024 ГОДА
16:29 12.09.2023
Постановлением Министерства здравоохранения № 125от 30
августа 2023 г. утверждена Инструкция о порядке проведения диспансеризации взрослого и детского населения Беларуси.
Как сообщает Национальный правовой портал, проведение диспансеризации направлено на: проведение медицинской профилактики; пропаганду здорового образа жизни; воспитание ответственности граждан за свое здоровье; выявление хронических неинфекционных заболеваний на ранних стадиях.
Определены следующие группы диспансерного наблюдения, в которых проводится диспансеризация: взрослое население – с 18 лет до 39 лет и с 40 лет и старше; детское население – до 1 года и с 1 года до 17 лет.
Проходят диспансеризацию в течение одного рабочего дня: лица в возрасте от 18 до 40 лет (один раз в три года); лица, достигшие возраста 40 лет (один раз в год);
двух рабочих дней один раз в год: лица, достигшие общеустановленного пенсионного возраста; лица в течение пяти лет до достижения общеустановленного пенсионного возраста.
Диспансеризацию проводят:
взрослого населения – медработники в амбулаторно-поликлинических организациях здравоохранения по месту жительства (месту пребывания), месту работы (учебы, службы) и (или) других организациях, которые наряду с основной деятельностью также осуществляют медицинскую деятельность в установленном законодательством порядке;
детского населения – врач-педиатр участковый или врач общей практики, обслуживающий детское население в амбулаторно-поликлинических организациях и (или) иных организациях здравоохранения.
Для ее проведения могут использоваться выездные формы работы, в том числе с применением передвижных фельдшерско-акушерских пунктов.
В ходе диспансеризации медработниками:
анализируются медицинские документы пациента;
проводится анкетирование пациентов с оформлением анкеты выявления факторов риска развития неинфекционных заболеваний;
проводится оценка факторов риска развития неинфекционных заболеваний;
проводится медицинский осмотр пациента и принимается решение о проведении дополнительной диагностики;
оформляется карта учета проведения диспансеризации взрослого или карта учета проведения диспансеризации ребенка;
консультируются пациенты по вопросам медицинской профилактики, пропаганды здорового образа жизни и воспитания ответственности граждан за свое здоровье;
осуществляются иные функции, связанные с проведением диспансеризации.
При диспансеризации взрослого и детского населения учитываются результаты медицинских осмотров, проведенных врачами-специалистами, медицинских вмешательств, выполненных в течение двенадцати месяцев, предшествующих месяцу, в котором проводится диспансеризация. Диспансеризация детей осуществляется преимущественно в месяц их рождения.
Правовым актом установлены в том числе:
схемы проведения диспансеризации:
взрослого населения;
детей в возрасте до 1 года;
детей в возрасте от 1 года до 17 лет;
детей в возрасте до 1 года, имеющих группы риска развития заболеваний (состояний);
перечни заболеваний (состояний), подлежащих медицинскому наблюдению в амбулаторных условиях, для взрослого и детского населения;
критерии эффективности диспансеризации взрослого и детского населения.
Ведомственное постановление от 9 августа 2022 г. № 83 «О порядке проведения диспансеризации взрослого и детского населения» признается утратившим силу.
Постановление № 125 вступает в силу с 1 января 2024 г.
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