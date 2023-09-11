|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|12.09.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПОДХОДЫ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «ОДНО ОКНО» В БЕЛАРУСИ АКТУАЛИЗИРОВАНЫ
12:58 12.09.2023
Постановлением Совмина № 591 от 8 сентября 2023 года актуализированы подходы к использованию программного комплекса «Одно окно» с учетом произошедших технологических изменений и практики использования программного комплекса второй очереди.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минюста, в постановлении закреплено обязательное использование программного комплекса версии 3.0 исполнительными комитетами, службами «одно окно», уполномоченными организациями в отношении административных процедур, включенных в программный комплекс.
Предусмотрена также возможность использования программного комплекса по усмотрению руководителя исходя из состояния автоматизации процессов делопроизводства иными государственными органами (организациями), которые являются уполномоченными органами по содержащимся в программном комплексе административным процедурам.
Кроме того, регламентированы вопросы подключения к программному комплексу и актуализации содержащейся в нем информации в связи с изменением законодательства, а также порядок включения в программный комплекс новых административных процедур.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.09.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 12.09.2023
Курсы в банках
на 12.09.2023
Конвертация в банках
на 11.09.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте