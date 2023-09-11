Постановлением Совмина № 591 от 8 сентября 2023 года актуализированы подходы к использованию программного комплекса «Одно окно» с учетом произошедших технологических изменений и практики использования программного комплекса второй очереди.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минюста, в постановлении закреплено обязательное использование программного комплекса версии 3.0 исполнительными комитетами, службами «одно окно», уполномоченными организациями в отношении административных процедур, включенных в программный комплекс.

Предусмотрена также возможность использования программного комплекса по усмотрению руководителя исходя из состояния автоматизации процессов делопроизводства иными государственными органами (организациями), которые являются уполномоченными органами по содержащимся в программном комплексе административным процедурам.

Кроме того, регламентированы вопросы подключения к программному комплексу и актуализации содержащейся в нем информации в связи с изменением законодательства, а также порядок включения в программный комплекс новых административных процедур.