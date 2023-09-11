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ЗА СЧЕТ ДОНОРОВ МТП В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ УБУДУТ ВНЕДРЯТЬ ТЕХНОЛОГИЮ ЧЕТВЕРТОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ

11:55 12.09.2023 Постановлением Совета министров № 592 от 8 сентября 2023 г. одобрен проект международной технической помощи «Содействие внедрению технологий Четвертой промышленной революции в Могилевской области Беларуси». Как сообщает Национальный правовой портал, на Министерство экономики возложены полномочия по координации и эффективному контролю за реализацией проекта. Проект (программа) МТП – документ, предусматривающий комплекс согласованных организационно-технических мероприятий, объединенных общей целью и обеспеченных частично или полностью за счет предоставления донорами МТП денежных средств, в том числе в иностранной валюте, товаров (имущества), выполнения работ, оказания услуг. Постановление вступило в силу 8 сентября 2023 г.