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ЗА СЧЕТ ДОНОРОВ МТП В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ УБУДУТ ВНЕДРЯТЬ ТЕХНОЛОГИЮ ЧЕТВЕРТОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ
11:55 12.09.2023
Постановлением Совета министров № 592 от 8 сентября 2023 г. одобрен проект международной технической помощи «Содействие внедрению технологий Четвертой промышленной революции в Могилевской области Беларуси».
Как сообщает Национальный правовой портал, на Министерство экономики возложены полномочия по координации и эффективному контролю за реализацией проекта.
Проект (программа) МТП – документ, предусматривающий комплекс согласованных организационно-технических мероприятий, объединенных общей целью и обеспеченных частично или полностью за счет предоставления донорами МТП денежных средств, в том числе в иностранной валюте, товаров (имущества), выполнения работ, оказания услуг.
Постановление вступило в силу 8 сентября 2023 г.
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