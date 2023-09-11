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В БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛЕНЫ ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЕКТОВ, КОТОРЫЕ ФИНАНСИРОВАЛИСЬ МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
09:59 12.09.2023
Лукашенко подписал указ № 282, направленный на завершение реализации проектов, финансирование которых осуществлялось с привлечением кредитных и грантовых средств международных финансовых организаций, сообщает его пресс-служба.
Согласно документу, устанавливаются правовые основания для завершения с использованием бюджетных средств тех инфраструктурных проектов, финансирование которых прекращено международными финансовыми организациями на стадии активной реализации.
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