ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
11.09.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


СОВМИН УРЕГУЛИРОВАЛ ВОПРОСЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ БИЛЕТОВ НА ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ


17:53 11.09.2023

Постановлением Совмина № 589 от 8 сентября 2023 года урегулированы вопросы приобретения билетов для учащихся I-ХІ классов при посещении экскурсий в 2023/2024 учебном году.

Как сообщает Национальный правовой портал, билеты приобретаются учреждениями образования за счет средств республиканского или местных бюджетов, которые предусмотрены данным учреждениям на их функционирование учредителями. Финансирование таких расходов может осуществляться также за счет иных источников, не запрещенных законодательством.

Это касается мероприятий, проводимых в рамках организации образовательного процесса, в том числе в шестой школьный день, с периодичностью 2 экскурсии в учебном году.

Правовой акт направлен на:

совершенствование образовательного процесса;

формирование у учащихся уважения к культурно-историческому наследию своего народа, событиям в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период, в том числе связанным с геноцидом белорусского народа;

воспитание патриотизма и активной гражданской позиции.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 12.09.2023
валюта курс
EUR 3.4907
USD 3.2531
RUB 3.3652
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.09.2023
валюта курс +/-
EUR 3.5100 +0.0018
USD 3.2531 -0.0246
RUB 3.3652 +0.0174
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.09.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4900 3.4990
USD 3.2550 3.2580
RUB 3.3400 3.3600
подробнее

Конвертация в банках
на 11.09.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0680 1.0715
EUR/RUB 103.9000 104.0000
USD/RUB 96.7000 97.5500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте