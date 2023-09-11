Постановлением Министерства связи и информатизации № 17 от 31 августа 2023 г. внесены изменения в Инструкцию о требованиях по размещению и техническим характеристикам абонентских почтовых шкафов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсвязи и информатизации, инструкция устанавливает: технические характеристики, которыми необходимо руководствоваться при изготовлении абонентских почтовых шкафов; определяет требования по их размещению во вспомогательных помещениях многоквартирных жилых домов.

В целях обеспечения сохранности простых почтовых карточек, писем, бандеролей и мелких пакетов, которые с учетом их размеров могут быть помещены в ячейку абонентского почтового шкафа, печатных средств массовой информации, извещений на почтовые отправления инструкция дополнена нормой, предусматривающей при размещении абонентских почтовых шкафов обеспечивать их надежное крепление к стенам во вспомогательных помещениях многоквартирных жилых домов.

Кроме того, из нее исключена норма, предусматривающая изготовление абонентских почтовых шкафов с корпусом без задней стенки.

Постановление вступило в силу 10 сентября 2023 года.