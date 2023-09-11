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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В ИНСТРУКЦИЮ ПО АБОНЕНТСКИМ ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
11:53 11.09.2023
Постановлением Министерства связи и информатизации № 17 от 31 августа 2023 г. внесены изменения в Инструкцию о требованиях по размещению и техническим характеристикам абонентских почтовых шкафов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсвязи и информатизации, инструкция устанавливает: технические характеристики, которыми необходимо руководствоваться при изготовлении абонентских почтовых шкафов; определяет требования по их размещению во вспомогательных помещениях многоквартирных жилых домов.
В целях обеспечения сохранности простых почтовых карточек, писем, бандеролей и мелких пакетов, которые с учетом их размеров могут быть помещены в ячейку абонентского почтового шкафа, печатных средств массовой информации, извещений на почтовые отправления инструкция дополнена нормой, предусматривающей при размещении абонентских почтовых шкафов обеспечивать их надежное крепление к стенам во вспомогательных помещениях многоквартирных жилых домов.
Кроме того, из нее исключена норма, предусматривающая изготовление абонентских почтовых шкафов с корпусом без задней стенки.
Постановление вступило в силу 10 сентября 2023 года.
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