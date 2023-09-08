Постановлением Совмина № 585 от 7 сентября 2023 года поддержка внешнеэкономической деятельности возложена на созданное при Банке развития ОАО «Агентство внешнеэкономической деятельности».

«Определить, что открытое акционерное общество «Агентство внешнеэкономической деятельности» является специализированным институтом, осуществляющим поддержку внешнеэкономической деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Республике Беларусь», - говорится в документе, опубликованном на Национальном правовом портале.

Напомним, агентство было создано при Банке развития на основании постановления Совмина № 284 от 22 мая 2021 года в качестве одного из инструментов поддержки ВЭД.

Теперь на Агентство возложены такие задачи как «содействие развитию экспорта и импорта товаров (работ, услуг)», «повышение эффективности существующих и создание новых инструментов поддержки» участников ВЭД, включая «расширение доступа к такой поддержке».

Агентству предоставлено право совместно с Банком развития «разрабатывать проекты правовых актов по вопросам поддержки» ВЭД, а также «участвовать в формировании позиции Республики Беларусь по вопросам, связанным с экспортом товаров (работ, услуг)».

Кроме того, агентство имеет право получать в установленном законодательством порядке международную техническую помощь, в том числе предоставляемую путем передачи опыта и технологий, денежных средств для оплаты услуг финансовых и иных консультантов.

Агентству позволено по приглашению заинтересованных принимать участие в международных переговорах в рамках участия Республики Беларусь в деятельности международных организаций, интеграционных объединений.

Постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 сентября 2023 г.