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СОВМИН И НАЦБАНК ВНЕСЛИ ПОПРАВКИ В ПОРЯДОК «ПОГАШЕНИЯ» ЕВРООБЛИГАЦИЙ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ


12:36 07.09.2023

Постановлением Совмина и Нацбанка № 583/16 от 4 сентября 2023 года внесены изменения в порядок выплат по еврооблигациям в белорусских рублях.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, исполнение обязательств по еврооблигациям в белорусских рублях осуществляется в пользу держателей, которые приобрели ценные бумаги до 6 сентября 2022 года и не относятся к резидентам недружественных стран.

Кроме того, указанные держатели должны обеспечить перевод облигаций при их погашении на счет Министерства финансов в депозитарии-нерезиденте.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Очевидно, изменения внесены с целью решить проблемы с погашением облигаций и выплатой купонного дохода российским инвесторам в белорусские евробонды.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина говорила, что Банк России проводит консультации с Минфином Беларуси, чтобы обеспечить получение выплат по белорусским евробондам держателями, чьи права учитываются депозитариями РФ.

Российские владельцы уже не один месяц жалуются на то, что не могут получить причитающиеся выплаты по суверенным еврооблигациям Беларуси.
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