Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 51 от 23 августа 2023 года вводится государственное регулирование цен на продукцию, предназначенную для диетического питания в учреждениях здравоохранения.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, розничная цена на продукцию, предназначенную для диетического питания, устанавливается исходя из цены на товары, используемые в качестве сырья для производства продукции, предназначенной для диетического питания, и наценки в размере, не превышающем 40%.

«Предельная максимальная торговая надбавка (с учетом оптовой надбавки) к отпускным ценам на товары, в том числе используемые в качестве сырья для производства продукции, предназначенной для диетического питания, устанавливается в размере 20%», - говорится в постановлении.

При этом розничные цены на покупные продовольственные товары, не подвергающиеся кулинарной обработке, формируются без применения наценок. Торговые надбавки и наценки не применяются при использовании питьевой бутилированной воды для приготовления напитков.

Постановление вступает в силу с 15 сентября 2023 года.

Очевидно, изменения внесены с целью решить проблемы с погашением облигаций и выплатой купонного дохода российским инвесторам в белорусские евробонды.