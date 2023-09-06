Постановлением Совета министров № 511 от 2 августа 2023 г. утверждено Положение о порядке функционирования информационной системы розыскных учетов.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, информационная система розыскных учетов (ИС «Розыскные учеты») предназначена для фиксации, учета, хранения и предоставления сведений о лицах:

в отношении которых по основаниям, предусмотренным в абзацах пятом-девятом части первой статьи 16 закона Беларуси от 15 июля 2015 г. № 307-З «Об оперативно-розыскной деятельности», заведено дело оперативного учета;

в отношении которых на основании постановления судебного исполнителя о розыске должника – гражданина Республики Беларусь, иностранного гражданина, лица без гражданства, в том числе индивидуального предпринимателя, должностным лицом органа внутренних дел заведено дело по розыску должника;

в отношении которых на основании определения суда о розыске ответчика должностным лицом органа внутренних дел заведено дело по розыску ответчика;

в отношении которых вынесено постановление об объявлении в межгосударственный розыск;

местонахождение которых необходимо установить при выполнении задач и обязанностей, возложенных на органы внутренних дел, при отсутствии определенных законодательными актами оснований для объявления розыска.

Владельцем и оператором ИС «Розыскные учеты», а также владельцем информационных ресурсов, создаваемых и хранящихся с использованием ИС «Розыскные учеты», является Министерство внутренних дел, которое обеспечивает: функционирование и развитие ИС «Розыскные учеты»; учет, хранение, предоставление сведений; выполнение требований законодательства об информации, информатизации и защите информации в процессе функционирования ИС «Розыскные учеты»; осуществление иных функций, предусмотренных законодательством, необходимых для обеспечения работы ИС «Розыскные учеты».

В положении определены: порядок предоставления сведений из системы; сроки хранения информации; порядок финансирование расходов по эксплуатации, сопровождению, развитию (модернизации) и доработке ИС «Розыскные учеты».

Постановление вступает в силу с 1 января 2024 г.