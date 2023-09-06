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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ОФИЦИАЛЬНО ОПУБЛИКОВАН УКАЗ О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ И СОВЕРШЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ
13:19 06.09.2023
Официально опубликован указ от 4 сентября 2023 г. № 278 «О порядке выдачи документов и совершения действий».
Как сообщает Национальный правовой портал, документом определен порядок осуществления административных процедур, а также нотариальные действия, которые могут совершать дипломатические агенты и консульские должностные лица.
Согласно документу, заявление об осуществлении админпроцедур заинтересованное лицо может подать в уполномоченный орган: лично; через своего представителя на основании доверенности, оформленной в Беларуси.
Указом установлен перечень соответствующих админпроцедур, в числе которых:
принятие решения о разрешении отчуждения жилого помещения, доли (долей) в праве собственности на него, приобретенных с использованием средств семейного капитала, до истечения 5 лет со дня государственной регистрации права собственности на них;
принятие решения о назначении семейного капитала, о досрочном распоряжении его средствами, о распоряжении средствами семейного капитала после истечения 18 лет с даты рождения ребенка, в связи с рождением (усыновлением, удочерением) которого семья приобрела право на назначение семейного капитала;
выдача повторного свидетельства о регистрации акта гражданского состояния, за исключением выдачи повторного свидетельства о смерти;
выдача дубликатов документа об образовании, приложения к нему, документа об обучении;
регистрация по месту жительства (по месту пребывания) граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Беларуси;
госрегистрация транспортных средств (за исключением колесных тракторов, прицепов, полуприцепов к ним);
снятие с учета транспортных средств.
К нотариальным действиям, которые уполномочены совершать дипломатические агенты дипломатических представительств Беларуси и консульские должностные лица белорусских консульских учреждений в отношении заинтересованных лиц, отнесены, в частности:
удостоверение завещаний, согласий, отказов;
свидетельствование верности копий документов и выписок из документов;
свидетельствование подлинности подписи на документах;
свидетельствование верности перевода документов с одного языка на другой;
удостоверение факта нахождения гражданина в живых;
удостоверение факта нахождения гражданина в определенном месте;
выдача дубликатов нотариальных документов, экземпляры которых имеются на хранении в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Республики Беларусь.
Также правовым актом корректируются следующие указы:
от 19 февраля 1996 г. № 82 «Об утверждении Консульского устава Республики Беларусь»;
от 3 июня 2008 г. № 294 «О документировании населения Республики Беларусь»;
от 26 апреля 2010 г. № 200 «Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан».
Указ вступает в силу после его официального опубликования. При этом обращения заинтересованных лиц, поданные до этого момента, рассматриваются в ранее действовавшем порядке.
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