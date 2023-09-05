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ПОСОЛЬСТВА И КОНСУЛЬСТВА БЕЛАРУСИ БОЛЬШЕ НЕ БУДУТ ВЫДАВАТЬ ПАСПОРТА И ID-КАРТЫ – МИД
11:31 06.09.2023
Министерство иностранных дел Беларуси прокомментировало изменения в порядке выдачи документов посольствами и консульствами.
Ведомство отмечает, указ № 278 «О порядке выдачи документов и совершения действий» вступает в силу 7 сентября 2023 г. Он вносит изменения в перечень консульских действий и административных процедур, которые совершают заграничные учреждения Беларуси по заявлениям граждан.
Посольства и консульства будут по-прежнему заниматься вопросами гражданства, консульского учета, регистрацией актов гражданского состояния, оформлением постоянного проживания за пределами Беларуси.
Дипломатические миссии будут и далее выдавать свидетельства на возвращение в Беларусь, удостоверять завещания, согласия, отказы, свидетельствовать верность копий и подлинность подписи на документах.
В то же время белорусские загранучреждения более не уполномочены заниматься вопросами выдачи/обмена/продления всех видов паспортов и идентификационных карт. Указанные действия можно осуществить на территории Беларуси.
Граждане, оформившие постоянное проживание за пределами Беларуси и состоящие в загранучреждениях на постоянном консульском учете, смогут обращаться по вопросам обмена паспортов в главное консульское управление МИД либо в подразделение по гражданству и миграции УВД по месту последней регистрации в Республике Беларусь (по месту последнего жительства родителей – для лиц, не проживавших в Республике Беларусь).
Граждане, зарегистрированные в Беларуси, смогут получить/обменять/продлить паспорт по обычной для всех белорусских граждан процедуре в подразделении по гражданству и миграции УВД по месту регистрации в Республике Беларусь.
Апостиль также будет проставляться в одном из компетентных органов в Беларуси (МИД, Минобразования, Минюст и главные управления юстиции Мингорисполкома и облисполкомов – в зависимости от типа документа).
Подача документов для проставления апостиля возможна только лично владельцем документа либо иным лицом при предъявлении доверенности, оформленной в Беларуси.
Личная подача документов в заинтересованный орган также предусмотрена и по ряду других административных процедур, перечисленных в соответствующем приложении к указу (для получения справок ЗАГС, повторных свидетельства о регистрации актов гражданского состояния (кроме смерти) и проч.).
Важно отметить, что обращения, поданные гражданами до вступления в силу указа, рассматриваются в порядке, действовавшем до его вступления в силу.
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