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В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ГОСФОНДА В ОБЩЕЖИТИЯХ
10:16 06.09.2023
Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 49 от 17 августа 2023 г. утверждена Инструкция о порядке установления и применения платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда в общежитиях.
Как и ранее, при расчете размера платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда в общежитиях используется базовая ставка платы на 1 квадратный метр общей площади жилого помещения в общежитии в месяц с применением установленных корректирующих коэффициентов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, нормы инструкции распространяются на организации, в хозяйственном ведении, оперативном управлении либо безвозмездном пользовании которых находятся жилые помещения государственного жилищного фонда в общежитиях, при ежемесячном установлении платы за проживание.
При этом инструкция не регулирует отношения, касающиеся арендного жилья, и не распространяет свое действие на определение размера платы за пользование жилыми помещениями в общежитиях негосударственного жилищного фонда и в общежитиях государственных учреждений образования.
Постановление № 49 вступит в силу с 15 сентября 2023 года.
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