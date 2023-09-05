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В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ГОСФОНДА В ОБЩЕЖИТИЯХ


10:16 06.09.2023

Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 49 от 17 августа 2023 г. утверждена Инструкция о порядке установления и применения платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда в общежитиях.

Как и ранее, при расчете размера платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда в общежитиях используется базовая ставка платы на 1 квадратный метр общей площади жилого помещения в общежитии в месяц с применением установленных корректирующих коэффициентов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, нормы инструкции распространяются на организации, в хозяйственном ведении, оперативном управлении либо безвозмездном пользовании которых находятся жилые помещения государственного жилищного фонда в общежитиях, при ежемесячном установлении платы за проживание.

При этом инструкция не регулирует отношения, касающиеся арендного жилья, и не распространяет свое действие на определение размера платы за пользование жилыми помещениями в общежитиях негосударственного жилищного фонда и в общежитиях государственных учреждений образования.

Постановление № 49 вступит в силу с 15 сентября 2023 года.
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