Постановлением Совмина № 573 от 2 сентября 2023 года увеличены расходы республиканского бюджета на финансирование путевых работ и содержания судоходных гидротехнических сооружений на внутренних водных путях.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, дополнительные 2409366,6 рубля будут перенаправлены из предусмотренных бюджетом на 2023 год расходов на железнодорожный транспорт.

«Министерству финансов увеличить в 2023 году расходы республиканского бюджета, предусмотренные Министерству транспорта и коммуникаций на водный транспорт, на 2 409 366,6 рубля для финансирования путевых работ и содержания судоходных гидротехнических сооружений на внутренних водных путях», - говорится в документе.

Расходы поручено увеличить за счет соответствующего уменьшения расходов, предусмотренных на железнодорожный транспорт на отдельные мероприятия.

Согласно бюджету-2023, расходы на водный транспорт были утверждены в размере 11 928 098 рублей, на железнодорожный транспорт - 18 541 386 рублей.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.