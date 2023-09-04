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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ БУДЕТ УСТАНАВЛИВАТЬ РАЗМЕР ПРИЗОВЫХ СПОРТСМЕНАМ И ТРЕНЕРАМ


12:19 05.09.2023

Лукашенко подписал указ № 277, предусматривающий приведение законодательных актов в соответствие с законом от 19 июля 2022 года "Об изменении законов по вопросам физической культуры и спорта", сообщает его пресс-служба.

В частности, правительству предоставлены полномочия устанавливать стоимость призов спортсменам и размер вознаграждений тренерам и иным специалистам за результаты на спортивных мероприятиях, финансируемых из средств республиканского и местных бюджетов.

Уточнены нормы по порядку формирования национальных и сборных команд, назначению и прекращению выплаты государственной стипендии олимпийским чемпионам.

Государственно-общественные объединения "ДОСААФ" и "БФСО "Динамо" наделены правом проведения государственной аккредитации организаций физической культуры и спорта по развиваемым видам спорта, определения порядка формирования сборных команд по этим видам спорта и утверждения программ и концепций их развития.

Для лиц, подвергнутых спортивной дисквалификации за допинг в спорте, установлен запрет на осуществление педагогической и медицинской деятельности в сфере физической культуры и спорта, предусмотрено возмещение денежных средств, выплаченных в качестве именных стипендий.

Белорусская спортивная федерация глухих и Белорусский комитет "Спешиал Олимпикс" определены организациями, возглавляющими в Беларуси дефлимпийское и специальное олимпийское движение.
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