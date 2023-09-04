|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|05.09.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ БУДЕТ УСТАНАВЛИВАТЬ РАЗМЕР ПРИЗОВЫХ СПОРТСМЕНАМ И ТРЕНЕРАМ
12:19 05.09.2023
Лукашенко подписал указ № 277, предусматривающий приведение законодательных актов в соответствие с законом от 19 июля 2022 года "Об изменении законов по вопросам физической культуры и спорта", сообщает его пресс-служба.
В частности, правительству предоставлены полномочия устанавливать стоимость призов спортсменам и размер вознаграждений тренерам и иным специалистам за результаты на спортивных мероприятиях, финансируемых из средств республиканского и местных бюджетов.
Уточнены нормы по порядку формирования национальных и сборных команд, назначению и прекращению выплаты государственной стипендии олимпийским чемпионам.
Государственно-общественные объединения "ДОСААФ" и "БФСО "Динамо" наделены правом проведения государственной аккредитации организаций физической культуры и спорта по развиваемым видам спорта, определения порядка формирования сборных команд по этим видам спорта и утверждения программ и концепций их развития.
Для лиц, подвергнутых спортивной дисквалификации за допинг в спорте, установлен запрет на осуществление педагогической и медицинской деятельности в сфере физической культуры и спорта, предусмотрено возмещение денежных средств, выплаченных в качестве именных стипендий.
Белорусская спортивная федерация глухих и Белорусский комитет "Спешиал Олимпикс" определены организациями, возглавляющими в Беларуси дефлимпийское и специальное олимпийское движение.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.09.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 04.09.2023
Курсы в банках
на 05.09.2023
Конвертация в банках
на 05.09.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте