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В БЕЛАРУСИ УРЕГУЛИРОВАНЫ ВОПРОСЫ ВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО ГОСРЕЕСТРА СВЕДЕНИЙ О БАНКРОТСТВЕ


11:06 05.09.2023

Постановлением Министерства экономики № 17 от 17 августа 2023 г. урегулированы вопросы ведения Единого государственного реестра сведений о банкротстве.

Как сообщает Национальный правовой портал, документом утверждено Положение, которым установлен порядок: формирования и ведения Единого государственного реестра сведений о банкротстве; оплаты услуг оператора по обеспечению технического и организационного функционирования данного реестра.

В частности, реестр представляет собой государственный информационный ресурс, который формируется и ведется в виде электронной базы данных.

Он формируется посредством размещения в нем сведений по делам о несостоятельности или банкротстве и по делам по спорам, связанным с несостоятельностью или банкротством, – временным (антикризисным) управляющим. Сведения о таких управляющих (физ- и юрлицах) вносятся Министерством экономики.

Реестр ведет оператор, которым выступает РУП «Информационный центр Министерства экономики Республики Беларусь».

Оператор обеспечивает хранение сведений, размещенных в реестре, по конкретному делу о несостоятельности или банкротстве в течение трех лет после даты прекращения производства по данному делу.

Постановлением № 17 также установлен перечень сведений, подлежащих размещению в Едином государственном реестре сведений о банкротстве на возмездной и безвозмездной основе.

Ведомственное постановление от 17 декабря 2013 г. № 93 «Об определении оператора по обеспечению технического и организационного функционирования Единого государственного реестра сведений о банкротстве и утверждении Инструкции о порядке деятельности оператора по обеспечению технического и организационного функционирования Единого государственного реестра сведений о банкротстве» признается утратившим силу.

Правовой акт принят в соответствии с законом от 13 декабря 2022 г. № 227-З «Об урегулировании неплатежеспособности» и вступает в силу с 1 октября 2023 г.
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