НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

УСТАНОВЛЕН НОВЫЙ ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ И СОВЕРШЕНИЯ НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ В ЗАГРАНУЧРЕЖДЕНИЯХ БЕЛАРУСИ

09:51 05.09.2023 Лукашенко подписал указ № 278 "О порядке выдачи документов и совершения действий", сообщает его пресс-служба. Документ направлен на дальнейшее совершенствование порядка осуществления административных процедур и оптимизацию деятельности дипломатических представительств и консульских учреждений Беларуси. Указом устанавливается порядок осуществления административных процедур, а также нотариальные действия, которые вправе совершать дипломатические агенты и консульские должностные лица.