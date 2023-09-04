Министерство жилищно-коммунального хозяйства организует правовой мониторинг ведомственного постановления от 15 апреля 2016 г. № 13 «Об утверждении Инструкции о порядке планирования и калькулирования затрат на оказание отдельных жилищно-коммунальных услуг».

Как сообщает Национальный правовой портал, задачами правового мониторинга являются: оценка эффективности норм постановления; выявление и анализ недостатков правового регулирования общественных отношений, их причин, а также последствий, которые возникли в процессе применения правового акта; выработка предложений о совершенствовании законодательства и практики его применения, принятии мер по надлежащей реализации постановления.

В рамках проведения правового мониторинга постановления все заинтересованные могут направлять предложения, в том числе о (об):

актуальности правового регулирования постановления, наличии в нем устаревших и неэффективных норм;

наличии пробелов, коллизий и иной правовой неопределенности, внутренних противоречий в постановления, наличии (отсутствии) единообразной практики его применения;

наличии не реализованных в законодательстве отсылочных и бланкетных норм, содержащихся в правовом акте, избыточности таких норм;

положительных и отрицательных последствиях принятия постановления;

количестве и содержании обращений граждан и организаций, связанных с применением постановления;

необходимости корректировки правового акта (по возможности с конкретизацией).

Высказаться в специальной теме на Правовом форуме Беларуси можно с 4 по 22 сентября 2023 г.

Направленные предложения не будут считаться электронными обращениями, и в отношении них не будет даваться ответ в соответствии с законодательством об обращениях граждан и юридических лиц.