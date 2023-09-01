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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ПОВЫСИЛО ЭКСПОРТНЫЕ ПОШЛИНЫ НА НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ
11:09 04.09.2023
Постановлением Совета министров № 571 от 31 августа 2023 года повышены экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы ЕАЭС.
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, ставки пошлин на сырую нефть, мазут, нефтяной битум, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты повышены до $21,4 доллара за тонну (ранее - $16,9), прямогонный бензин – до $11,7 за тонну (ранее - $9,2, товарные бензины, дизельное топливо и другое — до $6,4 (ранее - $5).
Постановление вступило в силу 1 сентября.
Предыдущий раз ставки повышались 1 августа.
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