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ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ПОВЫСИЛО ЭКСПОРТНЫЕ ПОШЛИНЫ НА НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ

11:09 04.09.2023 Постановлением Совета министров № 571 от 31 августа 2023 года повышены экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы ЕАЭС. Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, ставки пошлин на сырую нефть, мазут, нефтяной битум, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты повышены до $21,4 доллара за тонну (ранее - $16,9), прямогонный бензин – до $11,7 за тонну (ранее - $9,2, товарные бензины, дизельное топливо и другое — до $6,4 (ранее - $5). Постановление вступило в силу 1 сентября. Предыдущий раз ставки повышались 1 августа.