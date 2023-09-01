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ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ РАЗРЕШИЛИ ПРОДАВАТЬ КИТАЙСКИЕ ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ

09:59 04.09.2023 Постановлением Совмина № 569 от 31 августа 2023 утверждено Положение о порядке государственной регистрации биологически активных добавок к пище производства КНР. Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, госрегистрацию будет осуществлять Минздрав Беларуси. Постановление вступает в силу с 4 сентября 2023 г.