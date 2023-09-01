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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ РАЗРЕШИЛИ ПРОДАВАТЬ КИТАЙСКИЕ ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ
09:59 04.09.2023
Постановлением Совмина № 569 от 31 августа 2023 утверждено Положение о порядке государственной регистрации биологически активных добавок к пище производства КНР.
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, госрегистрацию будет осуществлять Минздрав Беларуси.
Постановление вступает в силу с 4 сентября 2023 г.
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