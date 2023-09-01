|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|01.09.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ ПРИНЯТЫ МЕРЫ НА МАКСИМАЛЬНУЮ ЦИФРОВИЗАЦИЮ СФЕРЫ УРЕГУЛИРОВАНИЯ НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ
14:34 01.09.2023
В развитие закона «Об урегулировании неплатежеспособности» Минэкономики 17 августа 2023 г. принято постановление № 17 «О некоторых вопросах Единого государственного реестра сведений о банкротстве».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ведомства, документ направлен на максимальную цифровизацию сферы урегулирования неплатежеспособности.
Определен оператор по обеспечению технического и организационного функционирования Единого реестра.
Установлен перечень сведений, подлежащих размещению в Едином реестре на возмездной и безвозмездной основе.
Установлено требование для доступа лиц к материалам дела о несостоятельности или банкротстве.
Постановление вступает в силу с 1 октября 2023 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.09.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 01.09.2023
Курсы в банках
на 01.09.2023
Конвертация в банках
на 01.09.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте