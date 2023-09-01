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В БЕЛАРУСИ ПРИНЯТЫ МЕРЫ НА МАКСИМАЛЬНУЮ ЦИФРОВИЗАЦИЮ СФЕРЫ УРЕГУЛИРОВАНИЯ НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ

14:34 01.09.2023 В развитие закона «Об урегулировании неплатежеспособности» Минэкономики 17 августа 2023 г. принято постановление № 17 «О некоторых вопросах Единого государственного реестра сведений о банкротстве». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ведомства, документ направлен на максимальную цифровизацию сферы урегулирования неплатежеспособности. Определен оператор по обеспечению технического и организационного функционирования Единого реестра. Установлен перечень сведений, подлежащих размещению в Едином реестре на возмездной и безвозмездной основе. Установлено требование для доступа лиц к материалам дела о несостоятельности или банкротстве. Постановление вступает в силу с 1 октября 2023 г.