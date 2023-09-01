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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ ИНСТРУКЦИИ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ


13:00 01.09.2023

Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления Министерства архитектуры и строительства «Об утверждении Инструкции об особенностях бухгалтерского учета материалов и оборудования в строительстве».

Как сообщает Национальный правовой портал, проектом постановления установлены:

термины и определения, регламентирующие порядок учета материалов и оборудования;

перечень субсчетов, позволяющих систематизировать учет при осуществлении строительства;

порядок учета возвратных материалов и материалов, полученных в результате попутной добычи, а также особенности учета временных объектов;

механизм учета строительных материалов и оборудования у подрядчика и порядок документального оформления операций по передаче оборудования.

Организатор общественного обсуждения – Министерство архитектуры и строительства.

За период обсуждения с 7 по 17 августа 2023 г. в специальную тему на Правовом форуме Беларуси поступило 7 предложений от 2 пользователей, которые рассмотрены и обобщены организатором.

Ознакомиться с результатами рассмотрения поступивших предложений можно здесь.
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