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В БЕЛАРУСИ УСТАНОВЛЕНЫ ВИДЫ, ФОРМЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНОВ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ 9-Х И 11-Х КЛАССОВ
11:57 01.09.2023
Постановлением Министерства образования № 263 от 14 августа утвержден перечень учебных предметов, по которым проводятся итоговые испытания, а также определены виды, формы и сроки проведения итоговых испытаний в 2023/2024 учебном году.
Как сообщает Национальный правовой портал, документом установлено, что в 2023/2024 учебном году по завершении обучения и воспитания на II ступени общего среднего образования итоговые испытания проводятся в основные сроки – с 3 по 10 июня 2024 г., в иные сроки – с 19 по 26 августа 2024 г. для учащихся, осваивающих содержание образовательной программы базового образования.
Девятиклассникам предстоит сдавать выпускные экзамены по:
белорусскому языку (изложение в письменной форме);
русскому языку (изложение в письменной форме);
математике (контрольная работа в письменной форме);
истории Беларуси (по билетам в устной форме).
По завершении обучения и воспитания на III ступени общего среднего образования итоговые испытания для учащихся, осваивающих содержание образовательной программы среднего образования, проводятся в виде централизованного экзамена в письменной форме.
Для испытаний по физике, математике, химии, биологии, иностранному языку (английский, немецкий, испанский, французский, китайский), истории Беларуси, всемирной истории (новейшее время), географии, обществоведению (по выбору учащегося) определены:
основные сроки – 27 мая 2024 г.;
резервные дни и иные сроки – в даты проведения централизованного тестирования в резервные дни;
иные сроки – 19 августа 2024 г.
Даты испытаний по белорусскому или русскому языкам (по выбору учащегося) следующие:
основные сроки – 30 мая 2024 г.;
резервные дни и иные сроки – в даты проведения централизованного тестирования в резервные дни;
иные сроки – 21 августа 2024 г.
Также правовым актом установлены формы и даты проведения итоговых испытаний для:
учащихся с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, трудностями в обучении, осваивающих содержание образовательной программы специального образования на уровне общего среднего образования, по завершении обучения и воспитания на II ступени общего среднего образования;
учащихся второго отделения специальной школы, специальной школы-интерната для обучающихся с нарушением слуха, учащихся специальной школы, специальной школы-интерната для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, осваивающих содержание образовательной программы специального образования на уровне общего среднего образования, по завершении обучения и воспитания на II ступени общего среднего образования;
учащихся гимназии – колледжа искусств по завершении обучения и воспитания на II и III ступенях общего среднего образования;
учащихся, осваивающих содержание образовательной программы среднего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях, специальных лечебно-воспитательных учреждениях, в государственных учреждениях образования (филиалах государственных учреждений образования), находящихся на территории исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы МВД, республиканских унитарных производственных предприятий, подчиненных Департаменту исполнения наказаний МВД, лечебно-трудовых профилакториев МВД, содержащихся под стражей в следственном изоляторе, под стражей в исправительном учреждении, по завершении обучения и воспитания на III ступени общего среднего образования;
учащихся, курсантов по завершении обучения и воспитания на III ступени общего среднего образования при освоении содержания образовательных программ профессионально-технического образования и среднего специального образования.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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