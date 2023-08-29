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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НА ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ВЫНЕСЕН ПРОЕКТ ЗАКОНА БЕЛАРУСИ «О ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ КРЕДИТЕ (МИКРОЗАЙМЕ)»
15:12 29.08.2023
На общественное обсуждение вынесен законопроект «О потребительском кредите (микрозайме)».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка Беларуси, предметом правового регулирования проекта закона являются отношения в сфере потребительского кредитования (микрофинансирования), связанные с:
информированием о потребительском кредитовании (микрофинансировании);
действиями, предшествующими заключению с физическими лицами договоров потребительского кредита (микрозайма), в том числе оценкой кредитоспособности (платежеспособности) заявителя;
заключением с физическими лицами договоров потребительского кредита (микрозайма), изменением условий договоров потребительского кредита (микрозайма), особенностями возврата (погашения) потребительских кредитов (микрозаймов).
Законопроект разработан с целью унификации подходов к кредитованию (микрофинансированию), включая предоставление кредитов на недвижимость, путем объединения норм, регламентирующих потребительское кредитование и микрофинансирование, в один документ.
Проектом закона, в частности, предлагается обязать кредитодателя (заимодавца):
раскрывать информацию о потребительском кредитовании (микрофинансировании) на своем сайте;
до заключения договора потребительского кредита (микрозайма) предоставлять заявителям информацию об условиях кредитования (микрофинансирования) и осуществлять оценку их кредитоспособности (платежеспособности). При этом при принятии положительного решения о предоставлении потребительского кредита (микрозайма) с превышением установленного законодательством размера показателя долговой нагрузки (показателя обеспеченности кредита) заявитель должен быть уведомлен об этом;
предоставлять кредитополучателям (заемщикам), находящимся в трудной жизненной ситуации, отсрочку (рассрочку) платежа по договору потребительского кредита (микрозайма) на срок не менее трех месяцев.
Кроме того, законопроект предусматривает:
установление ряда условий договоров потребительского кредита (микрозайма) в качестве существенных;
возможность участия третьих лиц при осуществлении потребительского кредитования (микрофинансирования) от имени кредитодателя (заимодавца) без взимания вознаграждения с граждан;
определение особенностей уступки прав (требований) по договору потребительского кредита (микрозайма).
Принятие норм, установленных проектом закона, будет способствовать развитию потребительского кредитования (микрофинансирования), расширению его доступности, оказанию более качественных услуг банками и микрофинансовыми организациями, повышению уровня защиты прав потребителей.
Организатор общественного обсуждения – Национальный банк Республики Беларусь.
Замечания и предложения могут быть высказаны в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 29 августа по 8 сентября 2023 года.
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