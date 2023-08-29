|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|29.08.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПОДПИСАН УКАЗ О МЕРАХ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫМ ПЛАТЕЖНЫМ ОПЕРАЦИЯМ
14:17 29.08.2023
Лукашенко подписал указ № 269 "О мерах по противодействию несанкционированным платежным операциям", сообщает его пресс-служба.
Согласно документу, Национальный банк организует информационное взаимодействие между правоохранительными органами и поставщиками платежных услуг по обмену информацией о несанкционированных платежных операциях и попытках их совершения.
Получение, хранение, использование, передача и иная обработка информации об инцидентах будут осуществляться посредством автоматизированной системы обработки инцидентов Национального банка (АСОИ) с соблюдением требований законодательства о защите информации и персональных данных.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 30.08.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 29.08.2023
Курсы в банках
на 29.08.2023
Конвертация в банках
на 29.08.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте