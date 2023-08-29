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ВНЕСЕНЫ КОРРЕКТИРОВКИ В УКАЗ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ


13:13 29.08.2023

Лукашенко подписал указ № 270, которым внесены корректировки в указ от 16 октября 2018 года № 414 "О совершенствовании безналичных расчетов", сообщает его пресс-служба.

Указом № 270нормы и терминология указа № 414 приведены в соответствие со вступившим 27 августа 2022 года в силу законом "О платежных системах и платежных услугах".

Помимо этого, его действие распространено и на небанковские организации, являющиеся поставщиками платежных услуг, в части списания в бесспорном порядке денег из открытых ими электронных кошельков пользователей.
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