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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


АДМИНИСТРАЦИЯ ПВТ ОФИЦИАЛЬНО РЕОРГАНИЗОВАНА


11:06 29.08.2023

Постановлением Национального статистического комитета № 90 от 25 августа 2023 г. утверждены изменения № 7 общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 004-2014 «Органы государственной власти и управления».

Как пояснил ЭКОПРЕСС Михаил Денисюк, аттестованный юрист ООО «Ревера Лигал» (REVERA), постановлением внесены изменения в Таблицу 1 «Органы государственной власти и управления» общегосударственного классификатора, утвержденного постановлением Госстандарта № 60 от 30 декабря 2014 г.

В частности, под кодом 81020 в классификатор вместо государственного учреждения «Администрация Парка высоких технологий» (администрация ПВТ) включено государственное учреждение «Секретариат Наблюдательного совета Парка высоких технологий» (секретариат Наблюдательного совета ПВТ).

Принятие постановления явилось одним из завершающих правовых этапов реализации пункта 1 указа от 12 апреля 2023 г. № 102 «О развитии Парка высоких технологий» (указ № 102), которым предусмотрена реорганизация администрация ПВТ путем присоединения к секретариату Наблюдательного совета ПВТ.

В связи с опубликованием указа № 102 постановлением Совета министров № 512 от 3 августа 2023 г. внесены соответствующие изменения в ряд постановлений правительства.

Согласно сведениям Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, официально реорганизация администрации ПВТ состоялась 4 августа 2023 года.

После реорганизации права и обязанности администрации ПВТ, включая полномочия по контролю, определенные в декретах от 22 сентября 2005 г. № 12 «О Парке высоких технологий» и от 21 декабря 2017 г. № 8 «О развитии цифровой экономики», реализуются и исполняются секретариатом Наблюдательного совета ПВТ (подпункт 2.8 пункта 2 указа № 102).

Постановление вступает в силу с 1 октября 2023 г.
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