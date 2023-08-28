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ПРОФИЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ БУДУЩИЕ СУДЕБНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ СМОГУТ ПОЛУЧАТЬ В ВУЗАХ БЕЛАРУСИ


09:58 29.08.2023

Совмин постановлением № 544 от 18 августа 2023 г. внес изменения в постановление правительства № 1190 от 31 декабря 2013 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минюста, постановление создает правовую основу для целенаправленного обучения и подготовки кадров для органов принудительного исполнения. Реализация данного механизма позволит гражданам Беларуси обучаться в учреждениях высшего образования в дневной форме получения образования на платной основе за счет средств принудительного сбора Министерства юстиции Беларуси и главных управлений юстиции облисполкомов (Минского горисполкома).

Предполагается, что в рамках специальности «Правоведение» в учреждении высшего образования будут формироваться группы студентов с профилизацией «Исполнительное производство».

По окончании обучения предусматривается дальнейшее трудоустройство выпускников в органы принудительного исполнения на должность судебного исполнителя.

Кандидаты на получение высшего образования по специальности «Исполнительное производство» будут отбираться Министерством юстиции, главными управлениями юстиции облисполкомов (Минского горисполкома) в соответствии со следующими критериями: средний балл аттестата; положительная характеристика с места учебы; индивидуальные достижения (участие в олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях и иных профильных мероприятиях); степень выраженности профессиональной направленности (профессиональной ориентации) на юридическую профессию.

Поступление в учреждение высшего образования подобранных заказчиком кандидатов будет осуществляться на конкурсной основе в соответствии с Правилами приема лиц для получения общего высшего и специального высшего образования, утвержденными указом № 23 от 27 января 2022 г.

Подобный подход позволит получить по окончании учреждения высшего образования специалиста с профессиональными навыками и умением, необходимыми для работы судебным исполнителем.

Кроме того, такой механизм подбора и подготовки студентов обеспечит своевременное заполнение вакансий в органах принудительного исполнения уже подготовленными после окончания высшего учебного заведения специалистами.
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