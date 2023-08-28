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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ БЕЛАРУСИ МОЖНО ОБСУДИТЬ ПРОЕКТ УКАЗА ПО ВОПРОСАМ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ИМУЩЕСТВА
18:07 28.08.2023
На общественное обсуждение вынесен проект указа, которым вносятся изменения в указ от 20 октября 2006 г. № 622 «О вопросах переоценки основных средств, доходных вложений в материальные активы, объектов незавершенного строительства и оборудования к установке».
Как сообщает Национальный правовой портал, с 1 января 2024 года уточняются подходы к проведению переоценки имущества.
В частности, проектом предусматривается:
обязательная ежегодная переоценка зданий, сооружений и передаточных устройств для всех организаций;
добровольная переоценка (по решению руководителя организации) в отношении иных видов имущества (машины, оборудование, транспортные средства, инвентарь).
Организатор общественного обсуждения – Министерство экономики.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 28 августа по 7 сентября 2023 г.
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