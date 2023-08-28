На общественное обсуждение вынесен проект указа, которым вносятся изменения в указ от 20 октября 2006 г. № 622 «О вопросах переоценки основных средств, доходных вложений в материальные активы, объектов незавершенного строительства и оборудования к установке».

Как сообщает Национальный правовой портал, с 1 января 2024 года уточняются подходы к проведению переоценки имущества.

В частности, проектом предусматривается:

обязательная ежегодная переоценка зданий, сооружений и передаточных устройств для всех организаций;

добровольная переоценка (по решению руководителя организации) в отношении иных видов имущества (машины, оборудование, транспортные средства, инвентарь).

Организатор общественного обсуждения – Министерство экономики.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 28 августа по 7 сентября 2023 г.