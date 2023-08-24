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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕНЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПО ДВУМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ
12:51 28.08.2023
Постановлением Государственного таможенного комитета № 15 от 07.06.2023 утверждены образовательные стандарты переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование.
Как пояснил ЭКОПРЕСС Михаил Денисюк, аттестованный юрист ООО «Ревера Лигал, документом утверждены образовательные стандарты переподготовки руководящих работников и специалистов по специальностям 9 09 1036 01 «Таможенное дело» (квалификация «Специалист по таможенному делу») и 9 09 1036 02 «Закрытая специальность» (квалификация «Специалист в сфере оперативно-розыскной деятельности»).
Эти стандарты могут использоваться нанимателями при решении вопросов трудоустройства специалистов, предъявляющих дипломы о переподготовке на уровне высшего образования установленного образца.
Стандартами определены виды, объекты, функции профессиональной деятельности специалиста, задачи, решаемые им при выполнении функций профессиональной деятельности.
Стандартами также установлены базовые профессиональные и специализированные компетенции, которыми должен обладать слушатель, освоивший содержание образовательной программы.
Постановление вступает в силу с 1 сентября 2023 года.
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