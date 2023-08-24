Постановлением Государственного таможенного комитета № 15 от 07.06.2023 утверждены образовательные стандарты переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование.

Как пояснил ЭКОПРЕСС Михаил Денисюк, аттестованный юрист ООО «Ревера Лигал, документом утверждены образовательные стандарты переподготовки руководящих работников и специалистов по специальностям 9 09 1036 01 «Таможенное дело» (квалификация «Специалист по таможенному делу») и 9 09 1036 02 «Закрытая специальность» (квалификация «Специалист в сфере оперативно-розыскной деятельности»).

Эти стандарты могут использоваться нанимателями при решении вопросов трудоустройства специалистов, предъявляющих дипломы о переподготовке на уровне высшего образования установленного образца.

Стандартами определены виды, объекты, функции профессиональной деятельности специалиста, задачи, решаемые им при выполнении функций профессиональной деятельности.

Стандартами также установлены базовые профессиональные и специализированные компетенции, которыми должен обладать слушатель, освоивший содержание образовательной программы.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2023 года.