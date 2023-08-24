ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
28.08.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


НОВЫЙ БОТАНИЧЕСКИЙ ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ ПОЯВИЛСЯ В КОБРИНСКОМ РАЙОНЕ


11:09 28.08.2023

Решением Кобринского районного исполнительного комитета № 1312 от 31 июля 2023 г. биологический объект «Грушевский парк с дубом «Девайтис» объявлен ботаническим памятником природы местного значения.

Как сообщает Национальный правовой портал, установлены границы, площадь, список землепользователей, земельные участки (части земельных участков) которых включаются в состав ботанического памятника природы.

В его границах запрещаются все виды деятельности и производства работ, предусмотренные пунктом 2 статьи 24 и пунктами 1, 2 статьи 29 Закона Республики Беларусь от 15 ноября 2018 г. № 150-З «Об особо охраняемых природных территориях», в частности:

разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;

сброс сточных вод в окружающую среду;

мойка механических транспортных средств;

выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков;

размещение отдельных палаток и палаточных городков, туристских стоянок, других оборудованных зон и мест отдыха, стоянок механических транспортных средств, разведение костров;

выпас и прогон скота;

изъятие, удаление, повреждение, уничтожение древесно-кустарниковой растительности, живого напочвенного покрова и лесной подстилки, снятие плодородного слоя почвы, включая подстилающие породы;

возведение объектов строительства (за исключением выполнения работ, связанных с обустройством и (или) благоустройством территории, обустройством экологических троп, строительства эколого-информационных центров).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.08.2023
валюта курс
EUR 3.4291
USD 3.1610
RUB 3.3498
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.08.2023
валюта курс +/-
EUR 3.4700 0
USD 3.1610 -0.0015
RUB 3.3498 +0.0011
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.08.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4170 3.4330
USD 3.1730 3.1850
RUB 3.0000 3.3550
подробнее

Конвертация в банках
на 28.08.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0750 1.0810
EUR/RUB 101.8500 112.4500
USD/RUB 94.6000 104.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте