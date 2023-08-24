НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

НОВЫЙ БОТАНИЧЕСКИЙ ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ ПОЯВИЛСЯ В КОБРИНСКОМ РАЙОНЕ

11:09 28.08.2023 Решением Кобринского районного исполнительного комитета № 1312 от 31 июля 2023 г. биологический объект «Грушевский парк с дубом «Девайтис» объявлен ботаническим памятником природы местного значения. Как сообщает Национальный правовой портал, установлены границы, площадь, список землепользователей, земельные участки (части земельных участков) которых включаются в состав ботанического памятника природы. В его границах запрещаются все виды деятельности и производства работ, предусмотренные пунктом 2 статьи 24 и пунктами 1, 2 статьи 29 Закона Республики Беларусь от 15 ноября 2018 г. № 150-З «Об особо охраняемых природных территориях», в частности: разведка и разработка месторождений полезных ископаемых; сброс сточных вод в окружающую среду; мойка механических транспортных средств; выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков; размещение отдельных палаток и палаточных городков, туристских стоянок, других оборудованных зон и мест отдыха, стоянок механических транспортных средств, разведение костров; выпас и прогон скота; изъятие, удаление, повреждение, уничтожение древесно-кустарниковой растительности, живого напочвенного покрова и лесной подстилки, снятие плодородного слоя почвы, включая подстилающие породы; возведение объектов строительства (за исключением выполнения работ, связанных с обустройством и (или) благоустройством территории, обустройством экологических троп, строительства эколого-информационных центров).