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УТВЕРЖДЕН ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ОХРАНА ТРУДА В ОТРАСЛЯХ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЫ»
09:59 28.08.2023
Постановлением Министерства труда № 25 от 17.07.2023 утвержден образовательный стандарт переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование, по специальности 9-09-1021-06.
Как пояснил ЭКОПРЕСС Михаил Денисюк, аттестованный юрист ООО «Ревера Лигал, образовательный стандарт разработан по специальности переподготовки 9-09-1021-06 «Охрана труда в отраслях непроизводственной сферы», квалификация «Специалист по охране труда» и может использоваться нанимателями при решении вопросов трудоустройства специалистов, предъявляющих дипломы о переподготовке на уровне высшего образования установленного образца.
Стандартом определены виды, объекты, функции профессиональной деятельности специалиста, задачи, решаемые им при выполнении функций профессиональной деятельности.
Кроме того, стандартом установлены базовые профессиональные и специализированные компетенции, которыми должен обладать слушатель, освоивший содержание образовательной программы.
Постановление вступает в силу 26 сентября 2023 года.
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