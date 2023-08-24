Постановлением Министерства труда № 25 от 17.07.2023 утвержден образовательный стандарт переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование, по специальности 9-09-1021-06.

Как пояснил ЭКОПРЕСС Михаил Денисюк, аттестованный юрист ООО «Ревера Лигал, образовательный стандарт разработан по специальности переподготовки 9-09-1021-06 «Охрана труда в отраслях непроизводственной сферы», квалификация «Специалист по охране труда» и может использоваться нанимателями при решении вопросов трудоустройства специалистов, предъявляющих дипломы о переподготовке на уровне высшего образования установленного образца.

Стандартом определены виды, объекты, функции профессиональной деятельности специалиста, задачи, решаемые им при выполнении функций профессиональной деятельности.

Кроме того, стандартом установлены базовые профессиональные и специализированные компетенции, которыми должен обладать слушатель, освоивший содержание образовательной программы.

Постановление вступает в силу 26 сентября 2023 года.