Постановлением Совмина № 555 от 23 августа внесены изменения в постановление правительства от 27 апреля 2013 г. № 317 «О нормах питания и денежных нормах расходов на питание обучающихся, а также участников образовательных мероприятий из числа лиц, обучающихся в учреждениях образования».

Как сообщает Национальный правовой портал, документом, в частности, изменены денежные нормы расходов:

на питание обучающихся в детских садах, дошкольных центрах развития ребенка, специальных детских садах, учреждениях общего среднего и высшего образования при освоении содержания образовательной программы дошкольного образования, образовательных программ специального образования на уровне дошкольного образования, специальных школах и специальных школах-интернатах при освоении содержания образовательных программ специального образования на уровне дошкольного образования.

Так, в день на одного обучающегося в возрасте:

от 1 года до 3 лет предусмотрена норма расхода денежных средств на питание в размере 3,59 рублей (ранее 3,26 рублей) при 10,5-часовой продолжительности пребывания в учреждении образования, при 12 часовой – 4,62 рублей (ранее 4,16 рублей);

от 3 до 7 лет – 4,71 рублей (ранее 4,24 рублей) и 5,71 рублей (ранее 5,14 рублей), соответственно;

на питание обучающихся в санаторных детских садах, санаторных группах, санаторных специальных группах, санаторных группах интегрированного обучения и воспитания с длительностью пребывания 12 – 24 часа:

от 1 года до 3 лет предусмотрено 5,97 рублей (ранее 5,28 рублей);

от 3 до 7 лет – 7,37 рублей (ранее 6,52 рублей);

от 3 до 7 лет (диета П) – 7,33 рублей (ранее 6,51 рублей).

Кроме того, повышены и денежные нормы расходов для указанных категорий обучающихся, проживающих на территории радиоактивного загрязнения.

Обновлены также нормы питания в данных учреждениях образования.

Нормы питания и денежные нормы расходов скорректированы для обучающихся:

в центрах коррекционно-развивающего обучения и реабилитации с различной длительностью пребывания;

в начальных школах, базовых школах, средних школах, гимназиях, лицеях, гимназиях-колледжах искусств и учреждениях высшего образования при освоении содержания образовательных программ общего среднего образования, образовательных программ специального образования на уровне общего среднего образования, специальных школах, в том числе группах продленного дня, при освоении содержания образовательной программы среднего образования;

в санаторных школах-интернатах, санаторных школах-интернатах для детей с заболеванием туберкулезом и риском его развития;

в специальных школах-интернатах;

в учреждениях среднего специального, высшего, дополнительного образования взрослых при освоении содержания образовательных программ профессионально-технического образования;

в оздоровительных лагерях дневного пребывания и круглосуточного пребывания;

в образовательно-оздоровительных центрах, оздоровительных лагерях круглосуточного пребывания военно-патриотического профиля, труда и отдыха, учреждении образования «Национальный детский технопарк»;

проживающих в общежитиях учреждений общего среднего образования и в общежитии Белорусской государственной хореографической гимназии-колледжа.

Установлены также нормы расходов на питание участников образовательных и иных мероприятий из числа лиц, обучающихся в учреждениях образования, в зависимости от уровня их проведения (от 5,49 до 12,5 рублей в день на одного участника).

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.