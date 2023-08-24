|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|25.08.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МИНСЕЛЬХОЗПРОД БЕЛАРУСИ ПОВЫСИЛ ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ НА СЛИВОЧНОЕ МАСЛО ДЛЯ РФ
16:23 25.08.2023
Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия № 105 от 23 августа 2023 г. изменены минимальные экспортные цены на сливочное масло, которое поставляется в Россию.
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, с 25 августа минимальная стоимость поставок сливочного масла жирностью 80% и более составляет 440 российских рублей за 1 кг (ранее - 430 рублей), жирностью от 72% до 80% - 390 российских рублей за 1 кг (380 рублей).
Действующие цены на другую молочную продукцию и мясо КРС при поставках в РФ не изменились.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.08.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 24.08.2023
Курсы в банках
на 25.08.2023
Конвертация в банках
на 25.08.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте