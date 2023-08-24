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МИНСЕЛЬХОЗПРОД БЕЛАРУСИ ПОВЫСИЛ ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ НА СЛИВОЧНОЕ МАСЛО ДЛЯ РФ


16:23 25.08.2023

Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия № 105 от 23 августа 2023 г. изменены минимальные экспортные цены на сливочное масло, которое поставляется в Россию.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, с 25 августа минимальная стоимость поставок сливочного масла жирностью 80% и более составляет 440 российских рублей за 1 кг (ранее - 430 рублей), жирностью от 72% до 80% - 390 российских рублей за 1 кг (380 рублей).

Действующие цены на другую молочную продукцию и мясо КРС при поставках в РФ не изменились.
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