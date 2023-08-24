Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления Совета министров «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 18 сентября 2019 г. № 628».

Как сообщает Национальный правовой портал, проектом предусмотрено утверждение Инструкции, которая регламентирует взаимодействие граждан с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по вопросам:

оказания жилищно-коммунальных услуг, включая дополнительные услуги;

содержания придомовых территорий, объектов внешнего благоустройства;

выполнения работ (оказания услуг), связанных с содержанием и эксплуатацией объектов инженерной инфраструктуры административно-территориальных единиц, выполнения иных работ (оказания услуг) в соответствии с классификатором автоматизированной системы «Диспетчерская служба».

Организатор общественного обсуждения – Министерство жилищно-коммунального хозяйства.

За период обсуждения с 4 по 13 августа 2023 г. в специальную тему на Правовом форуме Беларуси поступили три предложения от пользователей, которые рассмотрены и обобщены МЖКХ.

Ознакомиться с результатами рассмотрения предложений можно здесь.