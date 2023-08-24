ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
25.08.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПО РАБОТЕ С ПРЕТЕНЗИЯМИ И ЗАЯВКАМИ ГРАЖДАН ПРИ ОКАЗАНИИ ЖКУ


09:52 25.08.2023

Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления Совета министров «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 18 сентября 2019 г. № 628».

Как сообщает Национальный правовой портал, проектом предусмотрено утверждение Инструкции, которая регламентирует взаимодействие граждан с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по вопросам:

оказания жилищно-коммунальных услуг, включая дополнительные услуги;

содержания придомовых территорий, объектов внешнего благоустройства;

выполнения работ (оказания услуг), связанных с содержанием и эксплуатацией объектов инженерной инфраструктуры административно-территориальных единиц, выполнения иных работ (оказания услуг) в соответствии с классификатором автоматизированной системы «Диспетчерская служба».

Организатор общественного обсуждения – Министерство жилищно-коммунального хозяйства.

За период обсуждения с 4 по 13 августа 2023 г. в специальную тему на Правовом форуме Беларуси поступили три предложения от пользователей, которые рассмотрены и обобщены МЖКХ.

Ознакомиться с результатами рассмотрения предложений можно здесь.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.08.2023
валюта курс
EUR 3.4291
USD 3.1610
RUB 3.3498
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.08.2023
валюта курс +/-
EUR 3.4700 0
USD 3.1610 -0.0015
RUB 3.3498 +0.0011
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.08.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4140 3.4260
USD 3.1610 3.1690
RUB 3.0000 3.3600
подробнее

Конвертация в банках
на 25.08.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0780 1.0829
EUR/RUB 101.6000 112.2000
USD/RUB 94.1000 103.6500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте