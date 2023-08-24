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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПО РАБОТЕ С ПРЕТЕНЗИЯМИ И ЗАЯВКАМИ ГРАЖДАН ПРИ ОКАЗАНИИ ЖКУ
09:52 25.08.2023
Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления Совета министров «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 18 сентября 2019 г. № 628».
Как сообщает Национальный правовой портал, проектом предусмотрено утверждение Инструкции, которая регламентирует взаимодействие граждан с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по вопросам:
оказания жилищно-коммунальных услуг, включая дополнительные услуги;
содержания придомовых территорий, объектов внешнего благоустройства;
выполнения работ (оказания услуг), связанных с содержанием и эксплуатацией объектов инженерной инфраструктуры административно-территориальных единиц, выполнения иных работ (оказания услуг) в соответствии с классификатором автоматизированной системы «Диспетчерская служба».
Организатор общественного обсуждения – Министерство жилищно-коммунального хозяйства.
За период обсуждения с 4 по 13 августа 2023 г. в специальную тему на Правовом форуме Беларуси поступили три предложения от пользователей, которые рассмотрены и обобщены МЖКХ.
Ознакомиться с результатами рассмотрения предложений можно здесь.
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