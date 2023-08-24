Постановлением Национального банка № 281 от 7 августа 2023 г. утверждена Инструкция по бухгалтерскому учету доходов, расходов и резервов, признаваемых в качестве оценочных обязательств.

Как сообщает Национальный правовой портал, доходы и расходы отражаются в бухгалтерском учете в том месяце, в котором возникают основания для их признания в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и иным законодательством.

При расчете процентов, предусмотренных условиями договоров по операциям, связанным с размещением (предоставлением) и привлечением денежных средств (проценты), применяется условное (360) или фактическое (365 или 366) количество дней в году, которое определяется в локальных правовых актах банка и указывается в заключенных договорах.

При расчете процентов исходя из условного количества дней в году количество дней в месяце условно принимается равным 30. В месяцах, имеющих 31 день, 31-е число в расчет не принимается. В феврале остаток за последнее число повторяется столько раз, сколько дней недостает до 30. Суммы рассчитанных процентов отражаются в ведомостях начисленных процентов, которые должны содержать необходимую информацию для проверки правильности расчета.

Округление сумм рассчитанных процентов (причитающихся к получению или подлежащих уплате) по остаткам денежных средств на балансовых счетах осуществляется в следующем порядке:

в иностранной валюте – до двух десятичных знаков после запятой (целая часть – денежные единицы, дробная часть – разменная монета соответствующего вида валюты), если иное не предусмотрено условиями договора;

в белорусских рублях – до двух десятичных знаков после запятой (целая часть – белорусские рубли, дробная часть – копейки).

Кроме того, при осуществлении операций с нерезидентами начисление процентов осуществляется с учетом особенностей, определенных международными договорами (соглашениями), межбанковскими договорами (соглашениями) или иными документами, содержащими условия осуществления операций.

Постановление вступает в силу с 1 января 2025 г.