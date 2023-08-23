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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


СОВМИН ОПРЕДЕЛИЛ НОВЫЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО


13:28 24.08.2023

Постановлением Совмина № 551 от 22 августа 2023 г. утверждено Положение о порядке аттестации и переаттестации физических лиц на соответствие профессионально-квалификационным требованиям, предъявляемым к временному (антикризисному) управляющему.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, для исключения затрат действующих управляющих, заявивших в Минэкономики о намерении продолжать работу, их аттестаты сохраняют силу до истечения срока (5 лет). Эти управляющие должны повысить квалификацию для знания нового закона «Об урегулировании неплатежеспособности» и принятых в его развитие актов.

Аттестация проводится в форме устного собеседования (дистанционно или очно).

Категории аттестатов основаны на критериях численности работников субъектов малого и среднего бизнеса.

Для минимизации затрат допускается представление документов на аттестацию по электронной почте с последующей сверкой с подлинниками при получении аттестата.

Формой аттестации закрепляется (как и сейчас) устное собеседование. Подробно регулируется вся процедура работы аттестационной комиссии. Для действующих управляющих (не менее 2-х лет на рынке) с истекающим сроком действия аттестата установлена обязанность переаттестации после повышения квалификации без явки на комиссию.

Установлены основания прекращения аттестата по процессуальным причинам (истечение срока, неполучение и т.д.) и его аннулирования вследствие недобросовестности (работа без страховки, систематическое неисполнение ключевых обязанностей, предписаний и требований Минэкономики, а также освобождение судом от обязанностей).

Постановление вступает в силу с 1 октября 2023 г.
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