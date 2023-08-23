|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.08.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
СОВМИН ОПРЕДЕЛИЛ НОВЫЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО
13:28 24.08.2023
Постановлением Совмина № 551 от 22 августа 2023 г. утверждено Положение о порядке аттестации и переаттестации физических лиц на соответствие профессионально-квалификационным требованиям, предъявляемым к временному (антикризисному) управляющему.
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, для исключения затрат действующих управляющих, заявивших в Минэкономики о намерении продолжать работу, их аттестаты сохраняют силу до истечения срока (5 лет). Эти управляющие должны повысить квалификацию для знания нового закона «Об урегулировании неплатежеспособности» и принятых в его развитие актов.
Аттестация проводится в форме устного собеседования (дистанционно или очно).
Категории аттестатов основаны на критериях численности работников субъектов малого и среднего бизнеса.
Для минимизации затрат допускается представление документов на аттестацию по электронной почте с последующей сверкой с подлинниками при получении аттестата.
Формой аттестации закрепляется (как и сейчас) устное собеседование. Подробно регулируется вся процедура работы аттестационной комиссии. Для действующих управляющих (не менее 2-х лет на рынке) с истекающим сроком действия аттестата установлена обязанность переаттестации после повышения квалификации без явки на комиссию.
Установлены основания прекращения аттестата по процессуальным причинам (истечение срока, неполучение и т.д.) и его аннулирования вследствие недобросовестности (работа без страховки, систематическое неисполнение ключевых обязанностей, предписаний и требований Минэкономики, а также освобождение судом от обязанностей).
Постановление вступает в силу с 1 октября 2023 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.08.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 23.08.2023
Курсы в банках
на 24.08.2023
Конвертация в банках
на 24.08.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте